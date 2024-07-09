09 июля, 19:37Город
Чистовая отделка помещений началась в детской поликлинике в Крюкове
Фото: телеграм-канал "ДепСтрой Москвы"
Строители начали чистовую отделку внутренних помещений детской поликлиники в столичном районе Крюково, сообщает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Кроме этого, уже завершено возведение монолита здания, приступили к устройству внутренних стен", – объяснил он.
Новая детская поликлиника сможет принимать 320 пациентов в одну смену. Дети смогут сделать рентген, обратиться к педиатрам, сдать анализы и получить вакцины. Проектом предусмотрены зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. Для удобства самые посещаемые комнаты разместят снизу, а административные и менее востребованные – сверху.
Площадь четырехэтажного здания составит почти 6 тысяч квадратных метров. Здесь же предусмотрят травматологическое отделение. На первом этаже появится кафе, а в местах приема врачей добавят зоны ожидания с игровыми пространствами. Фасад здания выполнят из алюминиевых панелей, которые защитят сооружение от влаги и воспрепятствуют распространению огня из-за своей негорючести.
Ранее Загрутдинов рассказывал, что для обеспечения бесперебойной работы медицинского учреждения специалисты установят здесь более 35 инженерных систем. При этом здание строят в рамках реализации программы реновации.
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