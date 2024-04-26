26 апреля, 11:15Новости
Собянин: искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве
Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы станет базовой медицинской технологией в больницах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Цифровизация позволяет медикам меньше времени тратить, например, на заполнение бумаг и больше внимания уделять пациентам.
А нейросети способны самостоятельно распознать на лучевых снимках онкологию, пневмонию, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие заболевания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.