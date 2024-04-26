Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Искусственный интеллект в ближайшие годы станет базовой медицинской технологией в системе здравоохранения Москвы. О цифровизации, которая является одним из направлений стратегии развития столичной медицины, рассказал Сергей Собянин.

По его словам, все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые будут подсказывать оптимальную тактику терапии. Кроме того, искусственный интеллект будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний.

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