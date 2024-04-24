Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 07:30

Город

Ресторан "Прага" в Москве намерены отреставрировать

Ресторан "Прага" в Москве намерены отреставрировать

Собянин: первые центры ментального здоровья в Москве откроются уже в 2024 году

Собянин: свыше 3 тысяч жителей Академического района получили жилье по реновации

В Москве отправили на реставрацию часовой колокол Центрального телеграфа

Москвичам рассказали о главных новостях 23 апреля

Движение в центре Москвы ограничили на время репетиции парада

"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья в Москве откроются в 2024 году

Комиссия Общественной палаты Москвы обсудила развитие культурной среды в городе

Новости часа: к новому отопительному сезону подготовят более 74 тыс зданий

Во флагманском центре Филатовской больницы рассказали о принципе триажа

Ресторан "Прага" на Арбате готовят к реставрации. Специалисты сохранят интерьеры времен 1954 года. Реставраторы приведут в порядок плафон, фонтан, живописное панно "Панорама Москвы" и другие ценные элементы.

После завершения работ в здании, кроме ресторана, откроется еще и гостиница. Проект находится на рассмотрении в Мосгорнаследии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика