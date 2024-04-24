Ресторан "Прага" в Москве намерены отреставрировать

Ресторан "Прага" на Арбате готовят к реставрации. Специалисты сохранят интерьеры времен 1954 года. Реставраторы приведут в порядок плафон, фонтан, живописное панно "Панорама Москвы" и другие ценные элементы.

После завершения работ в здании, кроме ресторана, откроется еще и гостиница. Проект находится на рассмотрении в Мосгорнаследии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.