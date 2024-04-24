24 апреля, 07:30Город
Ресторан "Прага" в Москве намерены отреставрировать
Ресторан "Прага" на Арбате готовят к реставрации. Специалисты сохранят интерьеры времен 1954 года. Реставраторы приведут в порядок плафон, фонтан, живописное панно "Панорама Москвы" и другие ценные элементы.
После завершения работ в здании, кроме ресторана, откроется еще и гостиница. Проект находится на рассмотрении в Мосгорнаследии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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