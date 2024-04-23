Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 19:20

Город

"Мой район": реновация. Можайский район

"Мой район": реновация. Можайский район

"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Первый беспилотный поезд "Ласточка" запустят на МЦК в 2024 году

Новый стандарт медицинской помощи работает в четырех флагманских центрах Москвы

Новости часа: стандарт детских центров для лечения заболеваний разрабатывают в Москве

"Город без окраин": район Сокол

"Мой район. Новости": территорию Серебряного Бора подготовят к лету

Московский Исторический музей закроют на время подготовки к параду Победы

Эксперты флагманского центра Филатовской больницы рассказали о новом стандарте медпомощи

"Это Москва. Социальный блок": цифровая школа

Уже более 160 тысяч москвичей стали обладателями нового жилья по программе реновации. Все переезды осуществляются в рамках родного района. Горожан переселяют в современные дома и просторные квартиры с отделкой комфорт-класса.

А с переходом программы реновации на новый уровень решено строить дома, школы, поликлиники и спортивные центры, а также проводить благоустройство уже в масштабах всего квартала. Подробности – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
городреновациявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика