"Мой район": реновация. Можайский район

Уже более 160 тысяч москвичей стали обладателями нового жилья по программе реновации. Все переезды осуществляются в рамках родного района. Горожан переселяют в современные дома и просторные квартиры с отделкой комфорт-класса.

А с переходом программы реновации на новый уровень решено строить дома, школы, поликлиники и спортивные центры, а также проводить благоустройство уже в масштабах всего квартала. Подробности – в программе "Мой район".