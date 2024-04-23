Москвичей предупредили о перекрытиях улиц 23 апреля

23 апреля в центре города временно изменится схема движения. Это связано с репетицией к параду Победы. Так, с 21:00 и до окончания мероприятия перекрытия будут на Тверской улице – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Кроме того, будет закрыт проезд по 1-й Тверской-Ямской, съезду на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская", Моховой, Большой Никитской и улице Охотный ряд. Возможны и кратковременные ограничения движения на Тверском, Страстном бульварах и в Большом Путинковском переулке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.