Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 07:15

Город

Москвичей предупредили о перекрытиях улиц 23 апреля

Москвичей предупредили о перекрытиях улиц 23 апреля

Новости часа: суд арестовал главных фигурантов дела об убийстве мужчины в Москве

Первые вишни зацвели в центре Москвы

Мавзолей Ленина закроют почти на 3 недели

"Мой район. Новости": 50 млн приемов совершили медики в поликлиниках Москвы

"Безопасный город": велосипедистам грозят штрафы за неправильную парковку

Москвичам рассказали о главных новостях 22 апреля

Пять тематических маршрутов появится в парке "Яуза"

Мульт-фест проходит в Музее космонавтики на ВДНХ

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

23 апреля в центре города временно изменится схема движения. Это связано с репетицией к параду Победы. Так, с 21:00 и до окончания мероприятия перекрытия будут на Тверской улице – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Кроме того, будет закрыт проезд по 1-й Тверской-Ямской, съезду на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская", Моховой, Большой Никитской и улице Охотный ряд. Возможны и кратковременные ограничения движения на Тверском, Страстном бульварах и в Большом Путинковском переулке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городперекрытиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика