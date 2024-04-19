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19 апреля, 08:30

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В Москву начали передислоцировать технику, которая примет участие в параде 9 мая

В Москву начали передислоцировать технику, которая примет участие в параде 9 мая

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В Москву начали передислоцировать технику, которая примет участие в параде Победы 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

После тренировок в подмосковном Алабине боевые машины направили во временный парк в районе Печатники. Военная техника пройдет тщательную подготовку, ее покрасят и нанесут праздничную символику Дня Победы.

Генеральная репетиция парада пройдет 5 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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