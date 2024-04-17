Красная площадь вновь открыта для посещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Красная площадь вновь доступна для посещения. Накануне ее закрывали из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В настоящее время главная площадь страны открыта. Однако желающие ее посетить должны пройти через металлоискатели.

При этом часть периметра огорожена, возле Кремлевской стены разместились рабочие трибуны. На площади появилась разметка, которая необходима для репетиции шествия.

Вечером 16 апреля стало известно о временном закрытии Красной площади. Причиной стала подготовка к параду Победы. При этом его генеральная репетиция состоится 5 мая.

В Минобороны РФ отметили, что в торжественном мероприятии 9 мая примут участие свыше 9 тысяч человек, а также 75 единиц техники и авиация. В пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которых разделят по видам войск ВС России.

