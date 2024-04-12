Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 15:00

Город

Лебеди дерутся за территорию в парке Яуза

Лебеди дерутся за территорию в парке Яуза

"Мой район": "Театр кошек Куклачева". Район Дорогомилово

Новости мира: торнадо обрушился на Луизиану, Техас и Миссисипи в США

Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивает новый навык

Лебеди поссорились на Леоновском пруду в Саду будущего

Собака-философ замечена в одном из московских парков

Три ягненка породы уэссан родились в Московском зоопарке

Новости регионов: спасатели обнаружили тело ребенка, который провалился под лед на Чукотке

Специалисты рассказали о результатах всероссийской переписи домашних животных

Жирафа Глафиру выпустили из зимнего вольера

В парке Яуза возник конфликт между лебедями. Белые лебеди нападают на своих сородичей черного окраса и всячески пытаются продемонстрировать, что им тут не место. Специалисты заметили странности в поведении пернатых сразу после переезда на Леоновский пруд. Зиму все птицы провели вместе, в теплом вольере, и за несколько месяцев у них не было ни одной ссоры. Сейчас пошла борьба за территорию.

Пока орнитологи вынуждены находиться в роли психологов для агрессивных пернатых. Специалисты не теряют надежду, что конфликт удастся решить миром. На время между черными и белыми лебедями натянули защитную сетку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика