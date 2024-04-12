Лебеди дерутся за территорию в парке Яуза

В парке Яуза возник конфликт между лебедями. Белые лебеди нападают на своих сородичей черного окраса и всячески пытаются продемонстрировать, что им тут не место. Специалисты заметили странности в поведении пернатых сразу после переезда на Леоновский пруд. Зиму все птицы провели вместе, в теплом вольере, и за несколько месяцев у них не было ни одной ссоры. Сейчас пошла борьба за территорию.

Пока орнитологи вынуждены находиться в роли психологов для агрессивных пернатых. Специалисты не теряют надежду, что конфликт удастся решить миром. На время между черными и белыми лебедями натянули защитную сетку.

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