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11 апреля, 11:00

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Три ягненка породы уэссан родились в Московском зоопарке

Три ягненка породы уэссан родились в Московском зоопарке

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Три ягненка породы уэссан родились в Московском зоопарке весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

В зоопарке рассказали, что последним появился на свет 7 апреля детеныш овцы весом 2 килограмма в черном окрасе. Как говорят зоологи, через 2–3 недели детеныш начнет пробовать взрослую еду – сено и маленькие палочки.

Уэссаны – это карликовые овцы, получившие свое название в честь острова. Он находится в Атлантическом океане у побережья Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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