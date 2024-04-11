Три ягненка породы уэссан родились в Московском зоопарке весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

В зоопарке рассказали, что последним появился на свет 7 апреля детеныш овцы весом 2 килограмма в черном окрасе. Как говорят зоологи, через 2–3 недели детеныш начнет пробовать взрослую еду – сено и маленькие палочки.

Уэссаны – это карликовые овцы, получившие свое название в честь острова. Он находится в Атлантическом океане у побережья Франции.

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