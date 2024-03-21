Эксперт рассказала, как выбрать автоматическую кормушку для животных, которая вовремя выдаст еду в нужном количестве. С автокормушкой собака или кошка не будет переедать, однако существуют нюансы в использовании. Есть модели на батарейках, а есть разновидности кормушек, которые зависят от электросети.

Нравятся ли такие изобретения самим животным или проще выбрать обычную миску? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.