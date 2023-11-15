Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды

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Жители Москвы, Самары, Набережных Челнов и Краснодара смогут наблюдать метеорный поток Леониды, который пройдет в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом сообщает Life.ru.

По данным экспертов, зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу со скоростью около 70 километров в секунду и полностью сгорят.

В указанных выше городах будет малооблачно. Однако в Санкт-Петербурге, Кемерове, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске прогнозируется пасмурная погода, в связи с чем увидеть это явление будет затруднительно.

Как уточнили специалисты "Яндекс Погоды", жителям мегаполисов следует запастись временем и терпением. Чтобы увидеть метеоры, следует выехать за пределы города.

"Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15–20 метеоров за час. Небесные тела будут особенно хорошо видны жителям, живущим за городом, и в случае ясной или малооблачной погоды", – говорится в сообщении.

Пика метеорный поток Леониды достигнет только к концу ноября. Отмечалось, что максимум активности этого звездопада ожидается в ночь на 18 ноября. Тогда в небе появится возможность разглядеть порядка 15 метеоров в час в зените.

По словам старшего научного сотрудника отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергея Нароенкова, звездопад лучше всего наблюдать во второй половине ночи, с часа-двух и до восхода Солнца.