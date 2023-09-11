Синоптик объяснил причины появления дымки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Появление дымки в столице связано с деятельностью антициклона и нисходящим движением воздуха, которое позволяет вредным примесям скапливаться в приземном слое атмосферы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отмечается, что москвичи сообщали о появлении дымки над некоторыми районами Москвы утром 11 сентября, однако она не представляет никакой опасности для людей, добавил синоптик.

"Сейчас в Москве правит бал антициклон, и это значит, что движение в атмосфере нисходящее. Создаются условия, благоприятствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, приземном слое воздуха. Из-за этого сегодня и завтра в первой половине дня можно наблюдать такое явление", – передает слова Вильфанда Агентство "Москва".

Примеси, содержащиеся в воздухе, не превышают допустимых значений. Москва является безопасным городом, так как многие производственные предприятия находятся за его чертой, объяснил он.

По словам синоптика, появлению дымки в столице также мог поспособствовать туман, который, в свою очередь, появился из-за длинноволнового излучения и малого количества облаков в небе, когда в ночное время почва активно охлаждается.

"В метеорологии это называется радиационным охлаждением. Но никакого отношения к радиоактивности оно, конечно, не имеет. Это естественный процесс", – резюмировал Вильфанд.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что до пятницы, 15 сентября, в Москве может наблюдаться переменная облачность без осадков, в утренние часы возможен туман. Ночные температуры составят от 7 до 10 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 градусов.



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