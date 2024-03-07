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07 марта, 16:45

Общество

Новости регионов: в Дубне открыли три затвора плотины, чтобы контролировать паводок

Новости регионов: в Дубне открыли три затвора плотины, чтобы контролировать паводок

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Сотрудники МЧС России на самолете доставили модульные котельные в Туву. Также туда отвезли почти 400 тепловых пушек и 30 электрообогревателей, чтобы обеспечить жителей теплом. Ранее на электростанции в Шагонаре произошел взрыв. Из-за аварии без отопления осталась треть населения города. Кроме того, восьмерых пострадавших при взрыве отправили спецрейсом в Красноярск – их разместят в ожоговом центре.

В Дубне начались плановые работы по борьбе с паводком, чтобы в дальнейшем не допустить подтоплений. Специалисты открыли три затвора плотины. В секунду через плотину проходят более 600 кубометров воды. На данный момент уровень воды соответствует стандарту для этого времени года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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