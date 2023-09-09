"Раскрывая тайны звезд": неженская профессия

Женщины пишут сценарии, работают операторами, продюсируют и режиссируют фильмы. Они получают призы на фестивалях, завоевывают сердца зрителей, критиков и актеров.

Кино – процесс, требующей от режиссеров не только таланта, выдержки и твердости, но и огромного количества времени и энергии. Прежде чем стать режиссером, каждый должен подумать, готов ли он потратить всего себя на искусство.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".