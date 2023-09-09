09 сентября, 13:00Культура
"Раскрывая тайны звезд": неженская профессия
Женщины пишут сценарии, работают операторами, продюсируют и режиссируют фильмы. Они получают призы на фестивалях, завоевывают сердца зрителей, критиков и актеров.
Кино – процесс, требующей от режиссеров не только таланта, выдержки и твердости, но и огромного количества времени и энергии. Прежде чем стать режиссером, каждый должен подумать, готов ли он потратить всего себя на искусство.
Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд