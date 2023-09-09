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09 сентября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": неженская профессия

"Раскрывая тайны звезд": неженская профессия

"Мой район. Навигатор": выставка "Этот город наш с тобою" открылась в Музее Победы

Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах мэра столицы

"Сити": премьера мюзикла "Маяковский" состоится 8 сентября

"Золотая рыбка": Ирина Безрукова

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Фильм "Голда. Судный день" вышел в российский прокат

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"Мослекторий": Полина Коротчикова – об индийской культуре

Новости часа: Собянин открыл финишный участок северной части Люблинско-Дмитровской линии

Женщины пишут сценарии, работают операторами, продюсируют и режиссируют фильмы. Они получают призы на фестивалях, завоевывают сердца зрителей, критиков и актеров.

Кино – процесс, требующей от режиссеров не только таланта, выдержки и твердости, но и огромного количества времени и энергии. Прежде чем стать режиссером, каждый должен подумать, готов ли он потратить всего себя на искусство.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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