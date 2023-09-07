Музей городского хозяйства столицы изменит расписание с 11 сентября

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ продолжит работать по новому расписанию, оно изменится с 11 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут отправиться на обзорную экскурсию по экспозиции со вторника по пятницу в 16:00 и 18:00, а по выходным – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Со вторника по пятницу в 17:00 посетители смогут отправиться на квест-экскурсию "Жизнь города", по выходным мероприятие можно посетить в 13:00 и 17:00. В понедельник у музея будет выходной.

Представители музея напомнили, что вход на выставки свободный, а заказать экскурсию для группы граждан можно на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в честь Дня города на ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" с 8 по 10 сентября пройдет развлекательная программа. Так, 8 сентября, с 10:30 до 15:00 каждые полчаса желающие смогут посетить экскурсию по павильону.

В выходные, 9 и 10 сентября, каждые полчаса для посетителей будут показывать светотехнические шоу – "Я шагаю по Москве", "Мегаполис Москва", "Лучший город Земли", "Архитектурные стили Москвы" и другие.



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