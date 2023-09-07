Выставка "Станция Манеж" на МУФ стала самой посещаемой за всю историю площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Выставка "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума стала самой посещаемой за всю историю площадки. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Каждый день посетители приходят к нам, чтобы узнать, как развивается транспорт, попробовать себя в роли машинистов и стать частью нашей команды. Рассказываем, какие локации подходят для активностей, а какие – для вдумчивого созерцания", – говорится в сообщении.

На выставке представлены самые разные экспонаты:

вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0", в которые можно зайти;

симулятор управления электропоездом;

автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е", в которых можно посидеть и оценить комфорт;

мини-экспозиции в зоне МЦД;

выставка раритетных "Москвичей", которые нельзя трогать;

новейший "Москвич 6", еще не поступивший в продажу.

Кроме того, на Манеже представлен водородный лимузин Aurus и первый электромотоцикл данной марки. Гости могут с ними сфотографироваться. Также посетителям предоставят возможность посмотреть на двухметровый макет Московского городского вокзала "Рижская".

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