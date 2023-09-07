07 сентября, 15:13Город
Выставка "Станция Манеж" на МУФ стала самой посещаемой за всю историю площадки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Выставка "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума стала самой посещаемой за всю историю площадки. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Каждый день посетители приходят к нам, чтобы узнать, как развивается транспорт, попробовать себя в роли машинистов и стать частью нашей команды. Рассказываем, какие локации подходят для активностей, а какие – для вдумчивого созерцания", – говорится в сообщении.
На выставке представлены самые разные экспонаты:
- вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0", в которые можно зайти;
- симулятор управления электропоездом;
- автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е", в которых можно посидеть и оценить комфорт;
- мини-экспозиции в зоне МЦД;
- выставка раритетных "Москвичей", которые нельзя трогать;
- новейший "Москвич 6", еще не поступивший в продажу.
Кроме того, на Манеже представлен водородный лимузин Aurus и первый электромотоцикл данной марки. Гости могут с ними сфотографироваться. Также посетителям предоставят возможность посмотреть на двухметровый макет Московского городского вокзала "Рижская".
Ранее сообщалось, что на одной из площадок МУФ в "Лужниках" 9 сентября состоится показательная тренировка спасателей. Специалисты продемонстрируют свои действия при ликвидации последствий ДТП и утечки на газопроводе.
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