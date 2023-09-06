Роспотребнадзор по Москве проведет День открытых дверей 7 сентября

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Москва"

Столичное управление Роспотребнадзора 7 сентября проведет День открытых дверей для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 12:00 до 16:00 представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатную консультацию непосредственно в самом управлении ведомства, расположенном по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2–4, и в 12 территориальных отделах.

Консультации будут проводить начальники отделов, их заместители, а также специалисты-эксперты. Заранее записываться на консультацию не требуется. По вопросам получения услуг Роспотребнадзора можно обратиться по телефону 8 (495) 687-40-51.

Ранее стало известно, что на московском портале для малого бизнеса появились новые темы профильных консультаций: в их числе – SEO-аудит, социальные сети и технический анализ сайта. Получить консультацию можно бесплатно.

