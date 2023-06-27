Список бесплатных консультаций для предпринимателей расширили в Москве

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Новые темы профильных консультаций появились на московском портале для малого бизнеса, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В частности, на сайте появились консультации на темы SEO-аудита, социальных сетей, технического анализа сайта.

"Сегодня сайт – это визитная карточка компании. С его помощью можно рассказать о бизнесе, привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Поэтому важно, чтобы интернет-площадка отвечала всем современным требованиям", – уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в рамках темы SEO-аудита предпринимателям расскажут о продвижении сайта и составят план по улучшению позиции в поисковой выдаче. После технического анализа бизнесмены смогут понять основные технические ошибки, а также проверить работу скриптов и выявить уязвимости в коде. Тема социальных сетей посвящена контент-маркетингу.

Наиболее популярной стала тема "Настройка рекламной кампании в социальной сети "ВКонтакте". На нее пришлось 25% всех заявок предпринимателей. На втором месте – "Продвижение бизнеса через рассылки" (15%), на третьем – "Подготовка маркетинговой стратегии" (13%).

Ранее Роспотребнадзор провел День открытых дверей для представителей бизнеса в Москве.

Предприниматели пообщались со специалистами ведомства и обсудили вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования и другие темы.

Кроме того, бизнесменам рассказали о новых правилах и условиях, которые касаются качества и безопасности пищевой продукции.

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