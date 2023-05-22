Московских предпринимателей пригласили присоединиться к выставкам и бизнес-миссиям

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Предприниматели из Москвы при поддержке города могут присоединиться к 17 международным выставкам и бизнес-миссиям до конца года. С января уже свыше 200 компаний встретились с потенциальными зарубежными партнерами и осуществили более трех тысяч переговоров, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали три тысячи московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран. Мероприятия рассчитаны на предприятия из разных сфер", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра, в переговорах уже поучаствовали представители IT-отрасли, косметической, строительной и пищевой промышленности, а также производители оборудования, детских и иных товаров.

Компании из Москвы показали свою продукцию и услуги на медицинской выставке Expomed Eurasia в Турции, оборудование для транспортной отрасли и логистические услуги – на UzTechTransExpo в Узбекистане, электронику – на форуме TIBO в Минске. Кроме того, стенд Made in Moscow впервые открыли на мероприятии Gulfood в ОАЭ. Он был посвящен теме пищевой промышленности.

Бизнес-миссии осуществлялись в разных форматах. Это могли быть и поездки за границу, и дистанционные переговоры, и реверсные встречи с покупателями из других государств в столице.

Ранее стало известно, что конференция "Метавселенные" пройдет 22 мая на площадке "Цифровое деловое пространство". Там эксперты обсудят перспективы развития цифровых миров и влияние технологий на предпринимательство и искусство.

