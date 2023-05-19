17:55События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю "Горький+"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
22 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля искусств "Горький+", который пройдет в Казани (2–4 июня), Нижнем Новгороде (6–9 июля) и Москве (11–20 августа).
Об участниках фестиваля и программе расскажут:
- народный артист России Евгений Миронов;
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов;
- актриса Александра Урсуляк.
Смотрите прямую трансляцию 22 мая в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.