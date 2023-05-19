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17:55

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю "Горький+"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля искусств "Горький+", который пройдет в Казани (2–4 июня), Нижнем Новгороде (6–9 июля) и Москве (11–20 августа).

Об участниках фестиваля и программе расскажут:

  • народный артист России Евгений Миронов;
  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов;
  • актриса Александра Урсуляк.

Смотрите прямую трансляцию 22 мая в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция

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