Около 50 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Московском весеннем велофестивале приняли участие около 50 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Рекордное количество велосипедистов – около 50 тысяч человек – проехали сегодня по Садовому кольцу в рамках весеннего велофестиваля", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Ликсутов обратил внимание, что для участия в велофестивале в Москву ежегодно прибывают несколько десятков тысяч горожан, жителей Подмосковья и других регионов. Подобные мероприятия, уточнил он, показывают, сколько в столице велосипедистов, и то, что они являются полноправными участниками дорожного движения.

Для участников фестиваля организовали интерактивные фотозоны, фудкорты, кинотеатры, зону шаржей, творческие и танцевальные мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.

Победителей и призеров онлайн-розыгрыша и конкурсов на лучший костюм и тюнинг велосипедов наградили на сцене. Некоторые получили велосипеды, смартфоны и другие подарки.

Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, ограничения, ранее введенные в центре Москвы из-за проведения велофестиваля, начали постепенно снимать.

"Движение открывают на проспекте Академика Сахарова и Садовом кольце", – говорится в сообщении ведомства.

До этого на станциях проката в столичных парках появились первые 500 электровелосипедов. До 25 мая москвичи и гости столицы смогут протестировать вид транспорта со скидкой. С помощью электровелосипедов можно с комфортом добраться до работы, метро и других пунктов назначения.

