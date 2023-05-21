Свыше 40 тыс человек присоединились к Весеннему велофестивалю в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше 40 тысяч человек принимают участие в Московском весеннем велофестивале в этом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы столичного Дептранса Романа Латыпова.

"Несмотря на прогнозы дождливой погоды, здесь светит солнце, мы фиксируем на площадке уже более 40 тысяч человек", – сказал Латыпов.

По его словам, с каждым годом в столичных велофестивалях принимает участие все большее количество человек. В этом году оно может стать рекордным.

Представитель Дептранса отметил, что в Москве стабильно растет интерес к велосипедам и другим средствам индивидуальной мобильности. В связи с этим в городе до конца года планируется запустить 3 тысячи новых велопарковок.

По случаю велофестиваля сервис "Велобайк" временно ввел 21 мая специальные тарифы. Так, в течение дня для оформивших тариф "Сутки. Велофест" первые три часа поездки стоить 5 рублей, а каждая последующая дополнительная минута – 1 рубль.

