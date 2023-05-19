Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным с 20 по 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Виктория Виатрис

В выходные, 20 и 21 мая, можно будет бесплатно провозить велосипеды на любом пригородном направлении во всех электричках ЦППК, сообщает пресс-служба перевозчика.

Такая возможность появится в рамках весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо" в Москве. Провести свой двухколесный транспорт бесплатно можно в любое время с 00:00 субботы по 23:59 воскресенья. Для этого нужно лишь оформить билет с нулевой стоимостью.

Для удобной транспортировки в головных вагонах собственных поездов ЦППК есть специальные крепления. Также перевозить велосипеды можно в тамбурах.

Велогонка "Садовое кольцо" стартует в 09:00 на перекрестке Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. В ней примут участие около 100 тысяч человек. В 13:00 начнется программа велофестиваля – по всему маршруту заработают интерактивные развлекательные площадки.

С начала года пассажиры оформили уже 70 тысяч велобилетов. В границах МЦД их можно провозить по билету с нулевой стоимостью всегда, а не только в дни фестиваля. На других же направлениях транспортировка бесплатна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В остальное время велобилет стоит 60 рублей при поездке до 100 километров и 120 рублей, если дальше.

Также компания разработала "Велоопцию". Это услуга, которую можно подключить к абонементам "Ежедневно" на месяц, "Большая Москва", "Выходного дня" на месяц, "Мегаполис Плюс", "Город рядом" или "Ежедневно" на месяц плюс "Большая Москва". В рамках опции можно провозить велосипед неограниченное количество раз в период действия проездного документа.

Ранее сообщалось, что оператор столичного велопроката "Велобайк" предоставит специальные тарифы для участников Московского весеннего велофестиваля 21 мая. Так, для тех, кто уже оформил тарифы "Сутки", "Месяц" или "Сезон 60", время бесплатного проката составит до 3 часов. Остальные могут оформить тариф "Сутки. Велофест", по которому первые 180 минут будут стоить 5 рублей. Стоимость времени проката сверх тарифа составит 1 рубль за минуту.

Специальные условия распространяются только на станционные велосипеды и не касаются электровелосипедов. Воспользоваться особыми тарифами можно будет в воскресенье с 10:00 до 18:00.