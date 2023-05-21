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Общество

Терапевт рассказала, от каких заболеваний убережет езда на велосипеде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Езда на велосипеде уменьшает риск развития простудных заболеваний и сахарного диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По ее словам, во время езды на велосипеде активизируется работа сердца, улучшается кровоснабжение мозга, сердца и легких.

Если крутить педали, легкие вынуждены работать в полную силу, увеличивается их объем. Когда этот орган функционирует полноценно, риск заболеть простудными заболеваниями, в том числе с осложнениями в виде бронхита и пневмонии, снижается.
Татьяна Романенко
врач-терапевт высшей категории

Но чтобы езда на велосипеде была полезна, нужно соблюдать определенные правила. В частности, следует отрегулировать высоту сиденья так, чтобы нога при нажатии на педаль полностью выпрямлялась. "Тогда суставы будут работать более экономно, сгибаться и разгибаться без особых усилий", – рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Еще один плюс такой активности – она помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Этот факт был подтвержден учеными из Дании, обратила внимание Романенко. Таким образом, езда на велосипеде помогает в профилактике сахарного диабета, добавила она.

Во время физической активности повышается чувствительность рецепторов к инсулину. Езда на велосипеде помогает контролировать массу тела, не допускать развития ожирения.
Татьяна Романенко
врач-терапевт высшей категории

Кроме того, такая нагрузка улучшает функционирование гиппокампа – части мозга, которая отвечает за умственную и интеллектуальную деятельность. Специалисты университета Иллинойса выяснили, что за шесть месяцев регулярных тренировок эта область увеличивается на 2%, заключила врач.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что поддержания здоровья достаточно ездить на велосипеде полтора часа в неделю. При этом даже 30 минут движения на невысокой скорости снижают риск стенокардии на 16%, указала эксперт.

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