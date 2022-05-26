Эндокринолог рассказала, сколько нужно ездить на велосипеде для здоровья

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что езда на велосипеде снижает риск развития диабета и преддиабета, а также уровень холестерина и давление, сообщает радио КП.
Эксперт привела исследование шведских ученых, которые выяснили, что люди среднего и пожилого возраста, передвигающиеся на велосипеде, на 15% реже страдают ожирением, на 13 и 15% реже имеют высокое давление и уровень холестерина, а также на 12% реже болеют диабетом.
Так, по словам Павловой, рекомендуется ездить на велосипеде 1,5 часа в неделю.
"Не очень расслабленно, до легкого пота. Но даже полчаса неспешной езды снижают риск стенокардии на 16%", – рассказала специалист.
Ранее спортивный врач Илья Мелехин рассказал, что большинство россиян начинают подготовку к лету с интенсивных тренировок, однако это может привести к опасным последствиям, если заблаговременно не проверить здоровье.
Пропуск этапа медицинского обследования, подчеркнул специалист, может усугубить проблемы с давлением, о которых человек даже не догадывался. Между тем гипертония в сочетании с повышенными нагрузками может привести к инсульту или инфаркту, добавил он.
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