Спортивный врач рассказал, с чего начать подготовку тела к лету

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Большинство россиян начинают подготовку к лету с интенсивных тренировок, однако это может привести к опасным последствиям, если заблаговременно не проверить здоровье, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.

Пропуск этапа медицинского обследования, подчеркнул специалист, может усугубить проблемы с давлением, о которых человек даже не догадывался. Между тем гипертония в сочетании с повышенными нагрузками может привести к инсульту или инфаркту, добавил он.

"Почему-то люди считают, что при гипертонии у них обязательно болит голова, но это не обязательно. Может не быть никаких симптомов, а давление при этом 160 и выше. Человек может годами этого не знать, пока во время усиленной тренировки что-то не произойдет", – сказал Мелехин в интервью радио Sputnik.

Обследование перед началом тренировок можно пройти в обычной поликлинике, продолжил специалист. Там измерят давление, сделают флюорографию и предложат сдать стандартные анализы.

Ранее аналитики выяснили, что по итогам прошлого года число россиян, регулярно посещающих спортивные занятия, сократилось на 5,1 миллиона человек – на 26,2%. Наиболее показательная ситуация в Калмыкии – там фитнес-клубы стали посещать на 81,7% реже. Далее идет Алтай с падением в 75,6%, Калининградская область – 66,7%, Республика Марий Эл – 62,4%.

Наиболее спортивным можно назвать население Чукотки, где в 2021 году спортзалы посещали 25,9% от всех жителей региона. В Москве этот показатель составил 19,3%, а в Санкт-Петербурге – 17,6%. Реже всего спортивные секции посещают жители Орловской области – 3% от всего населения.

