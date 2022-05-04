В России на четверть сократилось число посетителей спортзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
По итогам прошлого года число россиян, регулярно посещающих спортивные занятия, сократилось на 5,1 миллиона человек (26,2%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата.
Наиболее показательная ситуация в Калмыкии – там фитнес-клубы стали посещать на 81,7% реже. Далее идет Алтай с падением в 75,6%, Калининградская область – 66,7%, Республика Марий Эл – 62,4%. Тем не менее есть регионы, где число клиентов спортзалов, наоборот, выросло. В их числе Еврейская автономная область (рост на 67,3%), Бурятия (50,8%), Карачаево-Черкессия и еще десять других регионов.
Наиболее спортивным можно назвать население Чукотки, где в 2021 году спортзалы посещали 25,9% от всех жителей региона. В Москве этот показатель составил 19,3%, а в Санкт-Петербурге – 17,6%. Реже всего спортивные секции посещают жители Орловской области – 3% от всего населения. Чуть лучше показатели в Марий Эл, Пензенской области и Калмыкии (до 3,9%).
По сравнению с первым годом пандемии коронавируса отмечалось падение не только числа клиентов спортивных организаций, но и тех, кто занимался спортом самостоятельно. В последнем случае падение составило 11,5%, или 3,7 миллиона человек. За год до этого самостоятельно тренировались 28,5 миллиона россиян.
Эксперты полагают, что наблюдаемый в 2020 году всплеск интереса к спорту был вызван карантинными ограничениями. Постепенно с восстановлением коммуникаций, возобновлением туризма этот интерес снова сошел на нет.
Ранее стало известно о планах открыть в городах по всей России бесплатные открытые фитнес-парки. Первый такой объект будет открыт 1 июня в Саратове. Инициатором проекта является обладатель титула "Сильнейший человек России" Вячеслав Максюта.
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