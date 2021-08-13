Врач рассказала, как восстановить мышечную массу после COVID-19

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Люди, перенесшие коронавирус, теряют существенную часть мышечной массы, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

"У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3–4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что приступать к восстановлению мышечной массы следует только после выздоровления, делать это нужно аккуратно, без нагрузок на сердце и сосуды.

"Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий", – отметила Павлова.

По ее словам, самый безопасный спорт на время восстановления – это плавание и ходьба. Начинать нужно с обычных легких прогулок, подчеркнула врач, а затем постепенно увеличивать скорость и дистанцию. Павлова также отметила, что при физических нагрузках необходимо внимательно следить за пульсом.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что во время пандемии россияне стали хуже засыпать, но в целом сохранили привычку рано просыпаться.

Она также отметила, что из-за коронавируса у граждан уменьшилось время на занятия спортом. Кроме того, имеющиеся у врачей результаты опросов населения показали значительную потребность в онлайн-тренировках и онлайн-занятиях.