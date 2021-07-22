Врачи рассказали, как замедлить преждевременное старение после COVID-19

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина в беседе с Москвой 24 рассказала, как помочь организму справиться с последствиями коронавируса и замедлить возможный процесс старения.
Ранее невролог Эркин Шамсиев заявил, что коронавирус может запустить у человека процесс преждевременного старения. По мнению специалиста, это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни, так и с естественным влиянием инфекции на организм. Он также рассказал, что перенесшие COVID-19 пациенты жалуются на энцефалопатию. Это заболевание, при котором изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функций.
"Любое тяжелое заболевание будет способствовать тому, что старение начнет происходить быстрее. Действительно, есть данные, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, больше утомляются, у них есть нарушения в накоплении ресурса", – сказала Аникина.
Она уточнила, что ресурс восполняется тогда, когда человек хорошо спит, ест, получает какие-то физические нагрузки, но переболевшие COVID-19 испытывают с этим проблемы.
Вместе с тем, по мнению специалиста, налаживание образа жизни для замедления процесса старения иногда подходит не всем. "Бывают такие сбои, когда активность – капля в море, в этом случае уже нужно обращаться к врачу, чтобы он назначил конкретные препараты, которые поддержат, улучшат, скорректируют активность мозга", – пояснила невролог.
В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что конкретные лекарственные препараты, добавки и витамины должен назначать врач – самолечение опасно. По словам собеседницы Москвы 24, кому-то специалист порекомендует медикаментозное лечение, кому-то же, например, физиопроцедуры.
Вместе с тем терапевт напомнила, что к преждевременному старению и без коронавируса приводят нарушения режима сна, отдыха, курение и другие вредные привычки, избыточное или неправильное питание, стрессы, недостаток физической нагрузки. "Если мы ликвидируем все эти факторы в своей жизни, будем о себе заботиться, себя беречь, то затормозим этот процесс старения", – подытожила Чернышова.
Ранее главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева рассказала, что перенесенный коронавирус может спровоцировать аутоиммунные заболевания. К ним относятся артрит, волчанка и полимиозит.
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