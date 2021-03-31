Врач рассказала, как пандемия повлияла на сон жителей России

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Россияне во время пандемии коронавируса стали хуже засыпать, но в целом сохранили привычку рано просыпаться. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
"У нас есть информация о структуре сна по данным опроса. И во время пандемии эта структура изменилась. Люди несколько хуже засыпают, но тем не менее ранние пробуждения все равно есть", – цитирует Драпкину РИА Новости.
По ее словам, у граждан во время пандемии также уменьшилось время на занятия спортом. Кроме того, имеющиеся у врачей результаты опросов населения показали значительную потребность в онлайн-тренировках и онлайн-занятиях, отметила эксперт.
Ранее врач дал советы людям, страдающим бессонницей. Специалист отметил, что человеку нельзя лежать в постели, если он не может заснуть в течение 15 минут. По его словам, таким образом у людей, страдающих бессонницей, может сформироваться рефлекс боязни не заснуть.
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