Бесплатные фитнес-парки планируют открыть по всей России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В городах по всей России могут появиться бесплатные открытые фитнес-парки, сообщают в Национальном фитнес-сообществе (НФС). Первый такой объект будет открыт 1 июня в Саратове.
Инициатором проекта является обладатель титула "Сильнейший человек России" Вячеслав Максюта.
В настоящее время переговоры ведутся с властями Калининградской и Ленинградской областей, а также с другими регионами. Уточняется, что парки будут возводить на средства инвесторов. Во всех парках разместят сертифицированные тренажеры российского производства. Стоимость таких объектов будет варьироваться от 2 до 5,5 миллиона рублей.
Планируется, что единовременно на площадке смогут заниматься до 45 человек. При средней посещаемости 2 раза в неделю охват площадки составит более 2 500 человек.
Глава НФС Елена Силина подчеркнула, что россияне нуждаются в большем количестве спортивных объектов и площадок. Об этом свидетельствуют различные опросы.
"Подобные инициативы необходимо развивать во всех уголках страны, мы направим соответствующее предложение в министерство спорта РФ", – подчеркнула Силина, отметив высокий интерес со стороны инвесторов.
Ранее сообщалось, что в столичных парках заработали площадки для катания на скейтбордах, роликах и трюковых велосипедах. Современные и удобные площадки оборудованы в 15 зонах отдыха, они проработают до глубокой осени.
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