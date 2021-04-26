В московских парках открылся скейт-сезон

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных парках заработали площадки для катания на скейтбордах, роликах и трюковых велосипедах, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Современные и удобные площадки оборудованы в 15 зонах отдыха, они проработают до глубокой осени.

На сегодняшний день покататься можно в Парке Горького, "Сокольниках", "Ходынском поле", "Садовниках", "Красной Пресне", сквере по Олонецкому проезду.

В Перовском парке и в зоне отдыха "Левобережье" площадки откроются к началу мая. Кататься на некоторых площадках можно круглосуточно, поскольку в темное время суток светят фонари.

Ранее сообщалось, что в столичных парках начали работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях.