Кардиолог назвал норму физических нагрузок для здоровья сердца

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Взрослым для здоровья сердца нужно заниматься умеренными физическими нагрузками не менее 150–300 минут в неделю, интенсивными – около 75–150. Об этом Москве 24 рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Синкевич.

Под умеренными нагрузками эксперт подразумевает ходьбу в среднем или быстром темпе (4,8–6,5 километра в час), медленную езду на велосипеде (15 километров в час), гольф, парный теннис, бальные танцы или аквааэробику. Также сопоставимый эффект можно получить, занимаясь бытовыми делами, например, если пропылесосить в квартире или постричь газон загородного дома, подчеркнул врач.



Денис Синкевич врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Интенсивная активность – это быстрая ходьба, бег обычный или трусцой, езда на велосипеде со скоростью более 15 километров в час, плавание. Сюда же можно отнести активное садоводство: что-то копать, работать мотыгой.

При любой нагрузке важно следить за частотой сердечных сокращений. "Максимальный пульс можно рассчитать по формуле: 220 минус возраст. Например, для 45-летнего он будет составлять 175 ударов в минуту. При умеренной активности пульс не должен быть выше 64–76% от максимального показателя для вашего возраста. При интенсивной допускается учащение до 77–95%", – пояснил кардиолог.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи обычно рекомендуют нагрузки с тренировочным пульсом в 50–75% от максимума. По словам Синкевича, даже одна тренировка в неделю или подвижный досуг могут снизить риск смертности у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Ежедневную физическую активность важно дополнять силовыми тренировками. Они уменьшают потерю костной ткани, увеличивают мышечную массу, позволяют эффективнее контролировать уровень липидов и давление, а также повышают чувствительность к инсулину, подчеркнул Синкевич.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов назвал красное мясо самым опасным продуктом для сердца. Это связано с тем, что в нем содержится большое количество насыщенных жиров, пояснил специалист.

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