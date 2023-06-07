Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для представителей бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Управление Роспотребнадзора по Москве в Центральном городском округе (ЦАО) проведет 8 июня с 12:00 до 16:00 День открытых дверей для предпринимателей.

Отмечается, что бизнесмены смогут поговорить со специалистами ведомства, обсудить вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, контрольно-надзорной деятельности территориального отдела Роспотребнадзора по Москве в ЦАО и многие другие.

Также представители бизнеса смогут узнать о новых правилах и условиях, которые касаются качества и безопасности пищевой продукции, о санитарных требованиях к осуществлению торговой деятельности, о порядке взаимодействия с покупателями продукции, требованиям к маркировке и возврату товара.

Предварительная запись на мероприятие не требуется, а все желающие смогут получить консультацию бесплатно.

День открытых дверей пройдет по адресу переулок Пожарский, дом 7.

Ранее руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщал, что Москва предоставит компаниям, выходящим на зарубежные рынки, бесплатную юридическую поддержку.

Он добавил, что оформить заявление могут общества с ограниченной ответственностью и столичные предприниматели, зарегистрированные не менее шести месяцев назад. Юристы проконсультируют предпринимателей в течение семи дней.



День открытых дверей прошел в столичном управлении Роспотребнадзора