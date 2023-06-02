Московские предприниматели смогут получить бесплатную юридическую поддержку от города

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Город предоставит московским компаниям, выходящим на зарубежные рынки, бесплатную юридическую поддержку. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Предпринимателям помогут составить договор на поставку продукции с нуля либо внести правки в готовый документ, чтобы избежать возможных рисков", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Оформить заявление могут общества с ограниченной ответственностью и столичные предприниматели, зарегистрированные не менее шести месяцев назад. Специалисты помогут составить контракт и проведут юридическую экспертизу проекта договора или ранее заключенной сделки.

Получить услугу можно, оставив заявку на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Юристы проконсультируют предпринимателей в течение семи дней.

Ранее стало известно, что МЭЦ помогает IT-компаниям продавать собственные продукты в других странах. Благодаря работе центров предприятия выходят на рынки ОАЭ, Индии, Египта, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран. С 2017 года МЭЦ помог реализовать продукцию за рубежом более 500 IT-компаниям.



Собянин рассказал, как IT-компании Москвы выходят на зарубежные рынки при поддержке МЭЦ