Командир "Ахмата" Алаудинов заявил об освобождении 70% Марьинки в ДНР

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Армия России освободила около 70% населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике, передает командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Звезда".

"150-я дивизия и 5-я дивизия в общей сложности освободили примерно 70% Марьинки. Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии", – сказал Алаудинов.

При этом, как рассказал Алаудинов, накануне у него прошел разговор с Владимиром Путиным. Командир "Ахмата" отметил, что Путин владеет подробной информацией о ситуации на марьинском направлении".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости информацию о разговоре Алаудинова и Путина. По его словам, российский лидер часто общается с участвующими в СВО руководителями подразделений.

Ранее Алаудинов заявил о подготовке спецназа "Ахмат" к наступлению на участке в ДНР. Как добавил военный, в его подчинение определили один полк, еще два проходят подготовку. Он пообещал сделать все возможное для освобождения ДНР от ВСУ.

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