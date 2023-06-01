Российские силы подошли вплотную к Купянску Харьковской области

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Российские войска вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Линия боевого соприкосновения практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся", – передает ТАСС его слова.

Ганчев обратил внимание, что даже украинские информационные ресурсы уже не скрывают того, что ВС РФ занимают позиции, вплотную прилегающие к Купянску. По его данным, бои проходили уже на улицах самого города, а также на территории частного сектора вблизи населенного пункта.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины вынужденно оставили часть своих позиций на купянском направлении, так как их затопило из-за сильных дождей.

Ссылаясь на данные российской разведки, он уточнил, что речь идет о позициях, оборудованных в низинах и оврагах в районах населенных пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка.

В свою очередь, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о подготовке к наступательным действиям на новом участке в ДНР. Он отметил, что в его подчинение уже определен один полк, еще два готовятся.



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