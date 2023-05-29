В ЛНР заявили, что ВСУ оставили позиции на купянском направлении из-за сильных дождей

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Бойцы Вооруженных сил Украины вынужденно оставили часть своих позиций на купянском направлении, так как их затопило из-за сильных дождей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Ссылаясь на данные российской разведки, он уточнил, что речь идет о позициях, оборудованных в низинах и оврагах в районах населенных пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка.

"Украинским командованием было принято решение усилить этим личным составом наряды на стратегических высотах", – поделился Марочко.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что российские солдаты ликвидировали пять украинских наблюдательных постов на купянском направлении. Он также сообщил об уничтожении гаубицы Д-20 силами артиллерии. Кроме того, российские средства ПВО ликвидировали три разведывательных беспилотника ВСУ.