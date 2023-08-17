Цифровые сервисы управления интеллектуальной собственностью презентуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) представят в рамках Московского урбанистического форума цифровые сервисы управления интеллектуальной собственностью. Презентация состоится 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЦИС.

Гости смогут узнать о преимуществах добровольной регистрации интеллектуальных прав и о простых способах управления ими при помощи цифровых технологий.

"Встреча ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, технологических компаний, креативного предпринимательства и тех, кто профессионально работает в сфере интеллектуального права", – говорится в сообщении.

Презентация планируется в зале "Луг" парка "Зарядье".

Посетителям расскажут о сервисах платформы МИК, которые фиксируют интеллектуальные права и защищают инвестиции в исследованиях. Эксперты проведут консультации о формировании привлекательного и конкурентноспособного портфеля прав.

Сведения об объекте и правах содержатся в общественно-государственном реестре результатов творческой деятельности РЦИС.РФ. Их нельзя удалить или сфальсифицировать.

По информации РЦИС, сервисы МИК представляют особую пользу для малого и среднего бизнеса, у которого отсутствуют собственные юристы или финансы для привлечения специалистов. Благодаря автоматизации можно уменьшить издержки на регистрации и подготовку сделок.

"Цифровые решения и блокчейн-инфраструктура кардинально меняют ситуацию, превращая юридическую абстракцию в бизнес-инструмент, фактически алгоритмизируя правовые нормы, связанные с интеллектуальной собственностью", – добавил президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Координационного совета РЦИС Сергей Матвеев.

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