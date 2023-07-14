Более 60 тысяч человек повысили квалификацию работников соцсферы в ИДПО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Более 60 тысяч человек повысили квалификацию работников социальной сферы в Институте дополнительного профессионального образования (ИДПО) Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Чтобы отвечать требованиям современной жизни и оказывать горожанам социальные услуги высокого уровня, специалистам необходимо профессиональное развитие. Благодаря активной работе команды Института дополнительного профессионального образования среди специалистов соцзащиты вырос интерес к повышению квалификации", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в ИДПО специалисты получают знания о технологиях обслуживания, необходимые навыки по уходу и оказанию первой помощи, также изучают эффективную коммуникацию.

Ракова добавила, что за 15 лет работы института порядка 60 тысяч человек приняли участие в образовательных программах по направлениям "Социальная работа", "Поддержка старшего поколения, семьи и детства", "Реабилитация" и "Личная эффективность".

Она подчеркнула, что в настоящее время в институте доступны больше 70 образовательных программ. Пять лет назад дополнительное профобразование получали порядка четырех тысяч специалистов в год, сейчас их число выросло в два раза – до более чем восьми тысяч в 2022 году. При этом две тысячи участников являются социальными работниками.

В ИДПО работают четыре центра компетенций по развитию и обучению специалистов соцзащиты. Институт реализует следующие образовательные программы:

"Особенности работы с пожилыми людьми";

"Практические социально-бытовые навыки по уходу на дому";

"Оказание услуг ранней помощи";

"Медиация в социальной сфере";

"Организация сопровождения замещающих семей";

"Инклюзия как социальная технология в реабилитации";

"Эффективная коммуникация и управление конфликтами".

Преподают программы кандидаты социологических, педагогических, экономических, психологических наук.

На mos.ru уточнили, что в 2021 году была разработана цифровая платформа электронного обучения "ИДПОзнание". На этой платформе пользователи в личном кабинете могут отслеживать пройденные курсы, получать обратную связь от преподавателей, а также записываться на уроки и просматривать записи трансляций мероприятий. Кроме того, участникам доступны материалы для обучения в виде небольших текстов, видеороликов и игр.

Программы ИДПО предоставляются в нескольких форматах: онлайн, офлайн и гибридном. При этом основой обучения является практико-ориентированный подход. Например, участники в симуляционных кабинетах, которые оборудованы манекенами и спецоборудованием, могут закрепить знания по оказанию первой помощи, кормлению и перемещению малоподвижного человека. Помимо этого, специалисты могут отработать организацию в квартире удобного и безопасного пространства, а также иные практики. Кроме того, институт организует стажировки в соцучреждениях Москвы.

В ИДПО готовят не только специалистов, но и руководителей учреждений социальной защиты столицы, для которых созданы программы по основам менеджмента, развитию цифровых навыков, публичных выступлений и другим компетенциям.

Так как деятельность в соцсфере приобретает большую популярность среди горожан, специалисты ИДПО предлагают специалистам московских соцслужб бесплатные образовательные проекты.

В 2022 году открылась "Школа родственного ухода" для москвичей, заботящихся о маломобильных родственниках. Участники этого проекта проходят образовательные курсы, консультации с тренерами по долговременному уходу и с психологами Москвы. А также проходят группы взаимной поддержки. В настоящее время обучились более 1,2 тысячи человек.

Институтом на регулярной основе проводятся конференции и просветительские мероприятия, например, "Компас социальной работы", "Медиация в социальной сфере", "Галактика детства" и цикл лекций "Лекторий ИДПО". Крупных мероприятием стала ежегодная конференция "Сфера". В ней приняли участие эксперты с лучшими проектами из разных округов Москвы. По итогам мероприятия опубликован сборник лучших соцпрактик 2021 и 2022 годов.

Кроме того, в ИДПО проводится научно-исследовательская деятельность. Специалисты изучают общественное мнение с помощью опросов, анкетирования и интервью. Результаты исследований показывают актуальные запросы москвичей. На основе запросов формируются социальные программы. Так, в 2023 году проекты "Школа приемных родителей" и "Школа родственного ухода" получили новый вектор развития.

В настоящее время данный институт стал активным участником проектов по трансформации соцкомплекса, авторитетным источником знаний технологий соцработы. Сотрудники этого института подготавливают специалистов соцсферы столицы, а также предоставляют консалтинговые услуги, проводят кадровую диагностику персонала и внедряют инновации в технологии обучения.

Ранее сообщалось, что система социальной защиты постоянно развивается и реформируется, а поддержка москвичей становится проактивной и доступной. Отмечается, что сотрудники Симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода всегда могут поддержать людей и стремятся к новым знаниям.

Помимо этого, в столице существует 11 учебных классов, 3 центра компетенций, проект "Школа родственного ухода" и зона адаптации на базе единого центра поддержки участников спецоперации и их семей.