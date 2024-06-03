Задержанные в Севастополе агенты Украины дали признательные показания

Фото: телеграм-канал "ЧП / Севастополь"

Украинские агенты, задержанные в Севастополе, признались в том, что сотрудничали с иностранными спецслужбами для подготовки и совершения терактов и диверсий, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В материале указано, что местный житель 1988 года рождения с псевдонимом Ментор был завербован в апреле 2022 года через переписку в WhatsApp. Он передавал сотрудникам иностранной спецслужбы всю интересующую их информацию из Севастополя.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров он предлагал различные объекты для совершения теракта, а также получил пошаговую инструкцию для сбора СВУ и организации подрыва. Он должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача с помощью взрывчатки, изъятой из тайника.

В спецслужбе отметили, что еще один злоумышленник – бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения – по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота РФ. Он установил места проживания военных, их автомобили и маршруты передвижения.

Позже он получил посылку, в которой находились два СВУ с взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 килограмма. Мужчина должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно подорвать его.

Ранее российские спецслужбы вскрыли в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, планировавшую совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности страны, завербованных на территории Запорожской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".