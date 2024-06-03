ФСБ выявила агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против ЧФ РФ

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Российские спецслужбы вскрыли в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, планировавшую совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности страны, завербованных на территории Запорожской области. Ранее их осудили по статьям "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".

31 мая ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию СБУ с помощью СВУ должен был подорвать российского военного у его дома в Крыму.

По информации спецслужб, 30-летний мужчина разместил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда. Его задержали и завели на него уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств".