Росздравнадзор выяснит причины гибели пациентки в "СМ-Клинике" в Москве

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Управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью выяснит причины гибели пациентки в "СМ-Клинике" на Ярославской улице в столице. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 40-летняя женщина впала в кому после операции по удалению матки, а через две недели она, не приходя в сознание, скончалась от отека мозга и сепсиса. Пациентка провела в реанимации 13 дней, где, по информации журналистов, не было необходимого медицинского оборудования.

До этого сообщалось, что Росздравнадзор проверит качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного московского нейрохирурга. Согласно данным прессы, врач провел трем пациентам операции на спину, из-за чего они остались инвалидами. Кроме того, хирург проводил вмешательства, не имея на то соответствующих прав, рассказывали журналисты.