Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 16:15

Происшествия

"СМ-Клиника" готова нести ответственность за смерть пациентки после подтяжки живота

"СМ-Клиника" готова нести ответственность за смерть пациентки после подтяжки живота

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Москвичка умерла после абдоминопластики в столичной частной клинике

Блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии строгого режима из-за смерти ребенка

Новости мира: военная полиция в Израиле атаковала Еврейский центр Торы

Патрушев: связь исполнителей теракта в "Крокусе" с украинскими националистами подтверждена

Автомобиль загорелся на МСД рядом с МЦД-3 Перово

Новости регионов: спасатели устранили один из прорывов дамбы в Орске

Новости регионов: уровень воды в реке Тобол достиг 745 см

Новости регионов: вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 км

Московская частная клиника "СМ-Клиника", где пациентка умерла после подтяжки живота, готова нести ответственность по закону. Хирург, который проводил операцию, находится на допросе в СК. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке провели операцию. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика