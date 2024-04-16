16 апреля, 16:15Происшествия
"СМ-Клиника" готова нести ответственность за смерть пациентки после подтяжки живота
Московская частная клиника "СМ-Клиника", где пациентка умерла после подтяжки живота, готова нести ответственность по закону. Хирург, который проводил операцию, находится на допросе в СК. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на представителя медицинского учреждения.
По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке провели операцию. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.