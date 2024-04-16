"СМ-Клиника" готова нести ответственность за смерть пациентки после подтяжки живота

Московская частная клиника "СМ-Клиника", где пациентка умерла после подтяжки живота, готова нести ответственность по закону. Хирург, который проводил операцию, находится на допросе в СК. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке провели операцию. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.