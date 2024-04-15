Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Аминчон Исломов включен в список террористов и экстремистов)

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова (включен в список террористов и экстремистов), который проходит по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Апелляционная жалоба защиты Исломова была отклонена, а постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений.

Мужчина стал первым из обвиняемых в деле о теракте в "Крокусе", который обжаловал свой арест. Апелляция была подана 28 марта. По версии следователей, отец семейства Исроил Исломов и двое его сыновей, один из которых Аминчон, продали автомобиль Renault террористам.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта, когда четверо террористов открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал. В больницах все еще остаются 34 пациента. Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал всех их, включая четверых нападавших.

