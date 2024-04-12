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12 апреля, 15:00

В мире

Исландский вулкан Сундх-нукур извергается 26 дней подряд

Исландский вулкан Сундх-нукур извергается 26 дней подряд

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Исландский вулкан Сундх-нукур бьет рекорды по продолжительности извержения. Потоки лавы не останавливаются уже 26 дней подряд. Судя по интенсивности, в ближайшее время улучшения обстановки ждать не стоит. В этом районе острова еще в январе власти ввели режим ЧС, когда вулкан проявил первую активность.

Луизиана, Техас и Миссисипи приходят в себя после мощного торнадо, который пронесся по штатам. Ураганный ветер превратил в руины Слайделл. Город с населением 30 тысяч человек остался без света. Резких порывов не выдержали окна и перекрытия, на многих зданиях снесло кровлю. На дорогах – горы мусора и поваленные деревья.

Санитарные нормы в общепите Парижа – шокировали туристов. Один из работников кебабной возле Эйфелевой башни решил помыть посуду в Сене. Похоже, сотрудника не смутили результаты проверок надзорных органов, которые опубликовали актуальные данные. В реке обнаружили огромное количество фекалий и разных бактерий.

Подробнее о событиях в мире – в эфире телеканала Москва 24.

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