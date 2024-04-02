15 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

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В Петушинском районе Владимирской области 15 человек пострадали в ДТП с автобусом, передает региональный Минздрав в своем телеграм-канале.

По предварительной информации ведомства на 21:00, в результате аварии никто не погиб. В Петушинскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших. Четверо находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший – в реанимации в тяжелом состоянии.

В Минздраве добавили, что у десятерых пострадавших диагностированы разные ушибы. После осмотра медики оправили их домой. В Петушинскую районную больницу оправлена бригада врачей санавиации ОКБ, добавили в ведомстве.

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