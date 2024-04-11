Новости мира: шторм обрушился на Миссисипи

На Миссисипи обрушился сильный шторм, последствия которого ощутил практически весь юг США. Несколько торнадо пронеслись по городам, повреждены около сотни домов. В Луизиане остались без света 150 тысяч человек.

В американском штате Филадельфия трагедией обернулось празднование Ураза-байрама. По сообщениям очевидцев, во время мероприятия на одной из улиц началась стрельба. Арестованы несколько подозреваемых с оружием на руках.

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