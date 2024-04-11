Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 09:30

Происшествия

Новости мира: шторм обрушился на Миссисипи

Новости мира: шторм обрушился на Миссисипи

Новости регионов: землетрясение произошло на северо-западе от Майкопа

Съемочная группа филиала ВГТРК попала под обстрел в ЛНР

Новости мира: лидер ХАМАС подтвердил смерть сыновей и внуков в результате удара Израиля

Новости регионов: сирены вновь прозвучали в Кургане

СК РФ установит причастных к обстрелу съемочной группы в ЛНР

Департамент культуры Москвы назвал причину травмирования ребенка на детской площадке

Новости регионов: паводок в Оренбурге достиг пика

"Безопасный город": киллера из Подмосковья признали виновным в убийстве адвоката Мусина

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля

На Миссисипи обрушился сильный шторм, последствия которого ощутил практически весь юг США. Несколько торнадо пронеслись по городам, повреждены около сотни домов. В Луизиане остались без света 150 тысяч человек.

В американском штате Филадельфия трагедией обернулось празднование Ураза-байрама. По сообщениям очевидцев, во время мероприятия на одной из улиц началась стрельба. Арестованы несколько подозреваемых с оружием на руках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика