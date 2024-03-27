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27 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: лесные пожары зафиксированы в каждом втором штате Мексики

Новости мира: лесные пожары зафиксированы в каждом втором штате Мексики

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Лесные пожары в Мексике зафиксированы в каждом втором штате страны. К противостоянию с огнем подключились не только пожарные, но и жители охваченных пламенем районов. Площадь возгорания стремится к отметке в полторы тысячи гектаров.

Стало известно предварительное число жертв обрушения моста в Балтиморе. На данный момент власти заявляют о гибели как минимум шестерых человек – это бригада рабочих, которые занимались ремонтом конструкций. Трагедия произошла из-за тарана одной из опор большим контейнеровозом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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